Трем регионам Северного Кавказа дополнительно помогут по программе "Спорт - норма жизни"

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 18 августа. /ТАСС/. Министерство спорта намерено оказать дополнительную поддержку в реализации программы "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография") Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Об этом сообщил журналистам глава министерства Павел Колобков на форуме "Машук-2019" в Пятигорске.

"Мы планируем во всех регионах Кавказа реализовывать наш генеральный проект "Спорт - норма жизни". Со всеми регионами мы заключили соглашение. До 2024 года рассчитана программа, потому что во всех регионах Кавказа мы по-разному оцениваем развитие спорта. Наша задача - выровнять условия: те регионы, у которых есть большая потребность [в развитии спорта], мы им будем помогать больше - это Северная Осетия, Ингушетия, КЧР", - сказал он.

О каких конкретно мерах поддержки идет речь, Колобков не уточнил.

Министр отметил, что в рамках программы создается множество объектов, в том числе по типовым проектам. "Наступает сложный период, этап реализации федерального проекта. Надо вовремя построить, вовремя сдать, надо обеспечить наследие, каждый объект должен быть загружен. В ближайшие пять лет мы обязаны реализовать все проекты во всех регионах", - добавил он.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.