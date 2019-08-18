Спортивный комплекс за 792 млн рублей построят в лагере "Северный Артек" под Магаданом

ТАСС, 19 августа. Спортивно-оздоровительные комплекс стоимостью 792 млн рублей будет возведен в рамках национального проекта "Демография" в детском оздоровительном лагере "Северный Артек" в Магаданской области, сообщил ТАСС в понедельник руководитель областного департамента физической культуры и спорта Борис Хейнман.

"В настоящее время проходит государственную экспертизу проект строительства трехэтажного спортивно-оздоровительного комплекса в детском оздоровительном лагере "Северный Артек". Предварительная стоимость объекта, который войдет в федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", составляет 792 млн рублей. При положительном заключении экспертизы нулевой этап строительства будет начат уже в этом году", - сказал Хейнман.

По его словам, комплекс будет включать в себя 25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками, универсальный зал с трибунами на 250 мест, тренажерный зал, "сухой" зал для подготовки пловцов, раздевалки, сауну, медблок, технические помещения. "Планируется, что заниматься в комплексе смогут не только ребята, отдыхающие в "Северном Артеке", но и все жители Магаданской области", - сказал руководитель областного департамента физической культуры и спорта.

"Северный Артек" - крупнейший оздоровительные лагерь в Магаданской области, который был открыт в 1947 году. В настоящее время учреждение одновременно принимает до 350 человек.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.