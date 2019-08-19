Исполнение расходов бюджета на нацпроекты в I полугодии составило 32,4%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уровень исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана в I полугодии 2019 года оказался ниже среднего на 10,1 п. п. и составил 32,4%. Об этом говорится в оперативном анализе исполнения федерального бюджета за январь - июнь 2019 года, подготовленном Счетной палатой.

Менее 25% расходов исполнены по Комплексному плану (23,8%) и четырем нацпроектам: "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (17,7%), Безопасные и качественные автомобильные дороги (12,2%), "Экология" (11,6%), "Цифровая экономика" (8,3%). При этом по 9 из 76 федеральным проектам расходы не осуществлялись, среди них: "Новые возможности для каждого", "Инфраструктура I и II классов опасности", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Внедрение наилучших доступных технологий", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг", "Европа - Западный Китай", "Высокоскоростное железнодорожное сообщение".

Расходы на закупки в рамках нацпроектов составили лишь 9,3%, а на предоставление межбюджетных трансфертов регионам - 18,5%. Кроме того, в I полугодии не было начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам в объеме 70,4 млрд руб., указывает Счетная палата.

Лидерами по исполнению расходов стали нацпроекты "Здравоохранение" - 54,5%, "Наука" - 44,3% и "Демография" - 41,6%.