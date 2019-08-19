С августа по октябрь в 45 регионах России пройдет уборка берегов от мусора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора пройдет с августа по октябрь в рамках национального проекта "Экология". В ней примут участие более полумиллиона добровольцев. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба федеральной целевой программы "Вода России".

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"Сегодня мы вместе выходим на качественно новый уровень в развитии эковолонтерства, объединяя сотни тысяч человек, предлагая каждому возможность внести вклад в сохранение бесценных водных богатств для будущих поколений. В нацпроекте "Экология" консолидированы лучшие наработки и решения. Пятилетний опыт реализации акции "Вода России" стал прочным фундаментом для исполнения указов президента России в сфере экологии - в первую очередь для сохранения уникальных водных объектов нашей страны", - заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В пресс-службе отметили, что с помощью раздельного сбора отходов будут очищены сотни водоемов. Акция включает в себя восемь экомарафонов: "Чистые берега Кавказа", "Чистые берега Дальнего Востока", "Чистые берега Байкала", "Чистые берега Сибири", "Чистые берега Урала", "Чистый Дон", "Чистые берега Крыма" и марафон в Краснодарском крае. Традиционно участие в акциях примут студенты, семьи с детьми, члены добровольческих организаций, представители бизнеса и местной власти.

Марафон "Чистая Волга" стартовал в Нижнем Новгороде в мае этого года. Более 30 тыс. добровольцев собрали мусор на побережье всего Волжского бассейна. Затем в уборках приняли участие Ленинградская, Вологодская области и Карелия. В рамках марафона от "Онеги до Ладоги" там собрали свыше 700 мешков мусора.

Сохранение уникальных водных объектов является одной из целей национального проекта "Экология". К концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ. От бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.