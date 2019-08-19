В ГД заявили, что увеличение нормы переработки упаковки не должно привести к росту цен

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Увеличение в РФ норматива переработки отходов от использованных товаров необходимо, но издержки такого решения для предприятий не должны оплачиваться потребителями. Такое мнение в беседе с ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Участники межведомственной рабочей группы Минприроды предложили увеличить до 100% норму переработки тары и упаковки (сейчас 5-35%), довести объем собираемого в этом случае экологического сбора предположительно до 136 млрд рублей в год и направить эти средства на реализацию задач нацпроекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором. При этом потребительские цены могут вырасти на 0,25-1,5%, отмечается в докладе министерства.

"Концептуально я поддерживаю предложение Минприроды, однако есть два главных условия. Во-первых, повышение норматива не должно привести к росту цен для потребителей. Задача в том, чтобы заставить платить самих загрязнителей (производителей). И во-вторых, нужно улучшить администрирование [экологического сбора]", - считает Бурматов.

По оценке его комитета, сейчас государство собирает всего около 10% экосбора. Парламентарий полагает, что средства, которые будут собраны в случае повышения норматива, следует направлять исключительно на природоохранные цели. При этом деньги должны возвращаться в регионы, где сбор уплачивался.

Депутат призвал дождаться дорожной карты по реализации инициативы Минприроды. "Комитет в октябре намерен встретиться с представителями министерства и обсудить конкретные предложения", - сказал Бурматов.