Микрофинансовый и гарантийный фонды Нижегородской области дополнительно докапитализируют

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Микрофинансовый и гарантийный фонды Нижегородской области получат дополнительно 115 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Объем микрофинансового фонда увеличится на 90 млн рублей, гарантийного фонда на 25 млн. Ранее гарантийный фонд был докапитализирован на 100 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - сказал Никитин.

По его словам, благодаря докапитализации фондов до конца 2019 года микрозаймы и поручительства получат не менее 250 предпринимателей в различных районах Нижегородской области, что поможет создать около 100 рабочих мест.

"Наша задача, чтобы областные институты развития не испытывали дефицита средств. Призываю всех предпринимателей максимально активно пользоваться всеми мерами поддержки", - уточнил Никитин.

По предварительным данным министерства промышленности региона, в 2019 году общая сумма выданных микрозаймов может составить не менее 180 млн рублей, благодаря поручительствам регионального гарантийного фонда предприниматели получат кредиты более чем на 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития для достижения целей, которые поставил Владимир Путин в майском указе. Он включает 5 федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.