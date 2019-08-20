Более 42 млн человек с полисом ОМС проинформированы о праве на диспансеризацию в 2019 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 42 млн человек, проживающих в России и имеющих полис обязательного медицинского страхования (ОМС), проинформированы о своем праве бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический осмотр в 2019 году. Об этом говорится в докладе главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой (есть в распоряжении ТАСС), представленном на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Продолжается строительство системы информирования застрахованных о праве на диспансеризацию и профилактические осмотры. В 2019 году было проинформировано более 42 млн человек (за весь 2018 год - 32 млн человек)", - говорится в тексте доклада.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.