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Минобрнауки и Курчатовский институт будут развивать проекты цифровой инфраструктуры

В планах организаций развитие российской грид-инфраструктуры и единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ и Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" будут совместно развивать проекты в области информационно-коммуникационных технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе обеспечат доступ исследователей к банкам данных и исследовательским установкам мега-класса, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки.

Соглашения о сотрудничестве в цифровой сфере подписали в среду замминистра науки и высшего образования Денис Солодовников и директор НИЦ Александр Благов.

"Соглашение заключается для взаимодействия, направленного на достижение целей госпрограммы научно-технологического развития, а также нацпроектов "Наука" и "Образование" в области цифрового развития, использования информационно-коммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, министерство и Курчатовский институт будут совместно развивать российскую научную грид-инфраструктуру (сеть для распределенных вычислений, благодаря которой исследовательские организации из разных регионов могут работать над решением одной сложной задачи). Стороны также будут интегрировать федеральный центр коллективного пользования (ЦКП) "Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок мега-класса" Курчатовского института в единую цифровую платформу научного и научно-технического взаимодействия.

Кроме того, стороны намерены организовать доступ исследователей к банкам данных и исследовательским установкам мега-класса с использованием возможностей ЦКП, а также цифровой системы управления сервисами научной инфраструктуры коллективного пользования, которая создается в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" нацпроекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в России российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

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