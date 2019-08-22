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Национальная технологическая инициатива

Число постоянных участников Кружкового движения НТИ к 2025 году достигнет 500 тыс. человек

Как сообщил лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов, до конца 2019 года стоит задача охватить по всем проектам 100 тыс. школьников

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Число участников проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) к концу 2019 года достигнет 100 тыс. человек, а к 2025 году должно вырасти в пять раз. Этому, в частности, будут способствовать фестиваль идей и технологий Rukami, Олимпиада НТИ и проект "Урок НТИ", сообщил в четверг журналистам лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов.

"У Кружкового движения задача до конца 2019 года охватить по всем проектам движения 100 тыс. школьников <...>. Есть задача к 2025 году выйти на 500 тыс. постоянных участников Кружкового движения. Это ребята, которые участвуют в разных мероприятиях, считают себя кружковцами и которые учтены в системах фиксации компетенций, благодаря чему мы можем, при желании самих ребят, отдавать в вузы и крупные компании надежные описания того, что они могут", - сказал Земцов.

Он добавил, что в 2019-2020 учебном году участниками Олимпиады Кружкового движения НТИ станут не менее 50 тыс. человек, тогда как в прошлом году в ней приняли участие 38 тыс. человек.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями с 2015 года. НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Проект "Урок НТИ"

Кружковое движение НТИ разработало специальные методические материалы для учителей "Урок НТИ", которые должны помочь педагогам заинтересовать школьников Олимпиадой НТИ и движением в целом, рассказал Земцов. В прошлом году этот проект заработал в пилотном режиме, в 2019 году его планируется запустить по всей стране.

"В прошлом году мы разработали специальные методические рекомендации, включая онлайн-продукт, видеоконтент <...> для учителя под названием "Урок НТИ" <...>. "Урок НТИ" - это способ передать учителю максимально быстро и в комфортном формате набор материалов по новым технологиям НТИ и одновременно предложить ему содержание для работы со школьниками, которое выходит за рамки обычных предметов и объединяет данные по нескольким предметам", - рассказал Земцов.

Он пояснил, что в школах используется предметный принцип преподавания, тогда как для участия в Олимпиаде НТИ и в целом решения современных прикладных задач необходимы межпредметные знания. Кроме того, с нового учебного года "Урок НТИ" будет включать онлайн-игру. Она позволит школьникам в упрощенном виде познакомиться с межпредметными задачами по новым технологиям НТИ и узнать, как они связаны с решением реальных общечеловеческих задач, как они складываются, например, в решение проблем энергетики, экологии, новых производственных технологий.

"По сути, "Урок НТИ" - это, с одной стороны, инструмент для донесения школьникам информации о новых технологиях, с другой стороны, это возможность непосредственно на уроке войти в Олимпиаду НТИ, получить логин и ID и начать решать задачи, втягиваясь в общую соревновательную активность", - рассказал Дмитрий Земцов.

Победители игры смогут выйти в финал Олимпиады НТИ, пройдя первый отборочный тур и приняв участие во втором - вне зависимости от его результатов, победителей пригласят в финал. Впервые "Урок НТИ" прошел в 2018-2019 учебном году, его провели более 2 тыс. педагогов по всей стране.

Фестиваль Rukami

Еще одним способом заинтересовать школьников технологиями и участием в Кружковом движении станет всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami, который пройдет 31 августа - 1 сентября на площади Промышленности ВДНХ. На нем, рассказал Земцов, побывают не менее 50 тыс. гостей, свои проекты представят более 200 изобретателей и технологических энтузиастов.

"Задача фестиваля - сделать так, чтобы технологические решения, сделанные энтузиастами, стали известны, понятны и привлекательны для широкой массы российских школьников и их родителей. Нам бы хотелось, чтобы ребята, чего-то добившиеся в Кружковом движении, сами рассказали своим сверстникам, показали, как это работает, и позвали их присоединиться", - рассказал Земцов.

По его словам, на фестивале будут представлены разработки в области экологии, урбанистики и космоса в широком смысле - это и ракеты, и данные дистанционного зондирования Земли, и спутники, и стратосферные запуски. "Отдельная секция будет посвящена тематике "фана", технологическим решениям, которые не полезны, но интересны и служат развлечению и приносят людям радость. Например, машина Голдберга, <...> тип машин, которые наиболее сложным способом решают простые задачи. <...> Технические решения, необходимые для того, чтобы такая машина работала, достаточно сложны, и создание таких аппаратов требует серьезных смекалки и инженерных компетенций", - отметил Дмитрий Земцов.

Rukami - это некоммерческий проект, реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технической инициативы. Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству. Проект инициирован РВК и утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы.

Rukami состоит из трех частей: серии фестивалей в разных точках страны, всероссийского конкурса и образовательно-нетворкингового проекта "Обмен практиками". Всего с 2019 по 2021 год пройдет 40 региональных фестивалей Rukami и три международных фестиваля в Москве, которые соберут более 150 тыс. посетителей и участников.

Платформа "Талант"

Одним из новых проектов НТИ, число участников которого неуклонно растет, является платформа "Талант" для сбора данных о компетенциях школьников и студентов и построения их персональных траекторий развития, рассказал Земцов. В 2020-2021 учебном году ряд вузов изменят правила приема студентов и будут учитывать конкурс портфолио "Талант" в индивидуальных достижениях, за которые абитуриенты получают дополнительные баллы.

"Основная задача платформы "Талант" - это сбор данных о компетенциях конкретного участника платформы и построение его индивидуальной траектории. <...> 58 университетов заявили, что готовы засчитывать данные платформы при поступлении абитуриента. По количеству школьников, сейчас там порядка 110 тыс. аккаунтов", - рассказал Земцов, добавив, что в перспективе число участников платформы также должно увеличиться до 500 тыс. человек.

Платформа "Талант", разработанная российской IT-компанией "Инфосистемы Джет" в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив в рамках реализации дорожной карты "Кружковое движение" НТИ, представляет собой интеллектуальный сервис подбора индивидуальных программ развития для талантливой молодежи. Система собирает информацию о мероприятиях, в которых они участвуют, выполненных заданиях и достижениях. С помощью технологий машинного обучения с учетом выявленных и проанализированных у каждого пользователя знаний, навыков и интересов платформа рекомендует те или иные образовательные программы. Эти курсы содержатся на платформах Университета "20.35", Leader-ID и непосредственно на "Таланте".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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