Число постоянных участников Кружкового движения НТИ к 2025 году достигнет 500 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Число участников проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) к концу 2019 года достигнет 100 тыс. человек, а к 2025 году должно вырасти в пять раз. Этому, в частности, будут способствовать фестиваль идей и технологий Rukami, Олимпиада НТИ и проект "Урок НТИ", сообщил в четверг журналистам лидер рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрий Земцов.

"У Кружкового движения задача до конца 2019 года охватить по всем проектам движения 100 тыс. школьников <...>. Есть задача к 2025 году выйти на 500 тыс. постоянных участников Кружкового движения. Это ребята, которые участвуют в разных мероприятиях, считают себя кружковцами и которые учтены в системах фиксации компетенций, благодаря чему мы можем, при желании самих ребят, отдавать в вузы и крупные компании надежные описания того, что они могут", - сказал Земцов.

Он добавил, что в 2019-2020 учебном году участниками Олимпиады Кружкового движения НТИ станут не менее 50 тыс. человек, тогда как в прошлом году в ней приняли участие 38 тыс. человек.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями с 2015 года. НТИ - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В РФ должны быть созданы привлекательные условия для российских и зарубежных ученых, а также для молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Проект "Урок НТИ"

Кружковое движение НТИ разработало специальные методические материалы для учителей "Урок НТИ", которые должны помочь педагогам заинтересовать школьников Олимпиадой НТИ и движением в целом, рассказал Земцов. В прошлом году этот проект заработал в пилотном режиме, в 2019 году его планируется запустить по всей стране.

"В прошлом году мы разработали специальные методические рекомендации, включая онлайн-продукт, видеоконтент <...> для учителя под названием "Урок НТИ" <...>. "Урок НТИ" - это способ передать учителю максимально быстро и в комфортном формате набор материалов по новым технологиям НТИ и одновременно предложить ему содержание для работы со школьниками, которое выходит за рамки обычных предметов и объединяет данные по нескольким предметам", - рассказал Земцов.

Он пояснил, что в школах используется предметный принцип преподавания, тогда как для участия в Олимпиаде НТИ и в целом решения современных прикладных задач необходимы межпредметные знания. Кроме того, с нового учебного года "Урок НТИ" будет включать онлайн-игру. Она позволит школьникам в упрощенном виде познакомиться с межпредметными задачами по новым технологиям НТИ и узнать, как они связаны с решением реальных общечеловеческих задач, как они складываются, например, в решение проблем энергетики, экологии, новых производственных технологий.

"По сути, "Урок НТИ" - это, с одной стороны, инструмент для донесения школьникам информации о новых технологиях, с другой стороны, это возможность непосредственно на уроке войти в Олимпиаду НТИ, получить логин и ID и начать решать задачи, втягиваясь в общую соревновательную активность", - рассказал Дмитрий Земцов.

Победители игры смогут выйти в финал Олимпиады НТИ, пройдя первый отборочный тур и приняв участие во втором - вне зависимости от его результатов, победителей пригласят в финал. Впервые "Урок НТИ" прошел в 2018-2019 учебном году, его провели более 2 тыс. педагогов по всей стране.

Фестиваль Rukami

Еще одним способом заинтересовать школьников технологиями и участием в Кружковом движении станет всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami, который пройдет 31 августа - 1 сентября на площади Промышленности ВДНХ. На нем, рассказал Земцов, побывают не менее 50 тыс. гостей, свои проекты представят более 200 изобретателей и технологических энтузиастов.

"Задача фестиваля - сделать так, чтобы технологические решения, сделанные энтузиастами, стали известны, понятны и привлекательны для широкой массы российских школьников и их родителей. Нам бы хотелось, чтобы ребята, чего-то добившиеся в Кружковом движении, сами рассказали своим сверстникам, показали, как это работает, и позвали их присоединиться", - рассказал Земцов.

По его словам, на фестивале будут представлены разработки в области экологии, урбанистики и космоса в широком смысле - это и ракеты, и данные дистанционного зондирования Земли, и спутники, и стратосферные запуски. "Отдельная секция будет посвящена тематике "фана", технологическим решениям, которые не полезны, но интересны и служат развлечению и приносят людям радость. Например, машина Голдберга, <...> тип машин, которые наиболее сложным способом решают простые задачи. <...> Технические решения, необходимые для того, чтобы такая машина работала, достаточно сложны, и создание таких аппаратов требует серьезных смекалки и инженерных компетенций", - отметил Дмитрий Земцов.

Rukami - это некоммерческий проект, реализуемый Фондом поддержки проектов Национальной технической инициативы. Мероприятие направлено на привлечение внимания молодежи к техническому творчеству. Проект инициирован РВК и утвержден Советом при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2018 году как ключевой проект по реализации дорожной карты "Кружковое движение" Национальной технологической инициативы.

Rukami состоит из трех частей: серии фестивалей в разных точках страны, всероссийского конкурса и образовательно-нетворкингового проекта "Обмен практиками". Всего с 2019 по 2021 год пройдет 40 региональных фестивалей Rukami и три международных фестиваля в Москве, которые соберут более 150 тыс. посетителей и участников.

Платформа "Талант"

Одним из новых проектов НТИ, число участников которого неуклонно растет, является платформа "Талант" для сбора данных о компетенциях школьников и студентов и построения их персональных траекторий развития, рассказал Земцов. В 2020-2021 учебном году ряд вузов изменят правила приема студентов и будут учитывать конкурс портфолио "Талант" в индивидуальных достижениях, за которые абитуриенты получают дополнительные баллы.

"Основная задача платформы "Талант" - это сбор данных о компетенциях конкретного участника платформы и построение его индивидуальной траектории. <...> 58 университетов заявили, что готовы засчитывать данные платформы при поступлении абитуриента. По количеству школьников, сейчас там порядка 110 тыс. аккаунтов", - рассказал Земцов, добавив, что в перспективе число участников платформы также должно увеличиться до 500 тыс. человек.

Платформа "Талант", разработанная российской IT-компанией "Инфосистемы Джет" в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив в рамках реализации дорожной карты "Кружковое движение" НТИ, представляет собой интеллектуальный сервис подбора индивидуальных программ развития для талантливой молодежи. Система собирает информацию о мероприятиях, в которых они участвуют, выполненных заданиях и достижениях. С помощью технологий машинного обучения с учетом выявленных и проанализированных у каждого пользователя знаний, навыков и интересов платформа рекомендует те или иные образовательные программы. Эти курсы содержатся на платформах Университета "20.35", Leader-ID и непосредственно на "Таланте".