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В Минфине отметили важность повышения эффективности госзакупок для нацпроектов

В ведомстве сообщили, что в осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть законопроект, который направлен на оптимизацию системы госзакупок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Повышение эффективности контрактной системы позволит быстрее достичь целей, заложенных в национальных проектах, сообщила в четверг журналистам директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова в кулуарах III Санкт-Петербургского межрегионального Форума контрактных отношений.

"Реализация национальных проектов - это реализация бюджетных средств. Чем более эффективно настроена система закупок, тем быстрее мы получим реализацию поставленных целей, тем более незаметно пройдет для граждан сам процесс, и быстрее получится результат, поэтому контрактная система, безусловно, связана с благополучием населения", - сказала она.

Демидова добавила, что в осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть законопроект, который направлен на оптимизацию системы госзакупок. "Он будет направлен на продолжение оптимизации способов закупок, оптимизации элементов нормирования в рамках соответствующего законопроекта. Предлагается проработать вопрос и выработать механизм закупок малого объема, определиться со схемой реализации электронных магазинов", - пояснила она.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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