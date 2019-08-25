Подключение к интернету получат больше 500 школ и техникумов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти намерены обеспечить подключение к интернету в 546 школах и учреждениях среднего профессионального образования Ставропольского края до 2024 года. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Принято решение о подключении к скоростному интернету [до 2024 года] в Ставропольском крае 546 государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего или среднего профессионального образования", - сказал он.

Работа запланирована в рамках "Цифровая экономика Российской Федерации". "Основное направление цифровой экономики - это обеспечение быстрого и легкого доступа к услугам посредством сети интернет. Для осуществления всеобщего высокоскоростного доступа к интернету необходимо построить разветвленную телекоммуникационную инфраструктуру с использованием волоконно-оптических линий связи ко всем, даже самым отдаленным населенным пунктам и социальным учреждениям Ставропольского края", - пояснил Хоценко.

По данным министерства, доступ к интернету в регионе уже есть в 199 государственных школах и учреждениях среднего профессионального образования. В рамках нацпроекта в общей сложности на Ставрополье планируется подключить к интернету более 1140 учреждений образования, здравоохранения, избирательных комиссии, пожарных частей, органов госвласти и подразделений Росгвардии.

Подключение социально значимых учреждений страны к интернету запланировано в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов, одна из его задач - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.