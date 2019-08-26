Город в Кемеровской области первым завершил проект Всероссийского конкурса благоустройства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Город Салаир Кемеровской области первым завершил проект Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в понедельник сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании по вопросам реализации проектов-победителей конкурса.

"В городе Салаир благоустроен первый в России парк по результатам конкурса в рамках нацпроекта. Это, безусловно, положительный пример слаженной работы в регионе", - сказал Якушев.

В Минстрое уточнили, что сейчас активные работы ведутся еще на объектах в 64 городах, победивших в конкурсе в 2018 году. "Все проекты, победившие в прошлом году, должны быть реализованы до конца текущего года. Города, где работы идут неактивно, должны серьезно подойти к вопросу соблюдения сроков, они не смогут быть перенесены", - подчеркнул глава министерства.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Тогда жюри отобрало 80 городов, представивших свои проекты на конкурс, в общей сложности победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. После этого в связи с интересом к конкурсу муниципальных властей и граждан было принято решение проводить его ежегодно уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с призовым фондом 5 млрд рублей в год. Всего за два года проведения конкурса экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов.

До 2024 года в рамках нацпроекта всего будут отобраны 480 победителей.

Первый сданный проект

Как рассказал первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин, парк культуры и отдыха имени Дмитрия Попова в Салаире открыли 23 августа в честь празднования Дня шахтера. Парку дали имя основателя города, который в 1781 году обнаружил месторождение полиметаллических руд Салаирского кряжа. Вместе с парком был отреставрирован Дворец культуры - памятник архитектуры регионального значения, построенный в 1955 году.

"Место отдыха возрождено по образу и подобию парка, заложенного на этом месте в 1950 году. Мы восстановили по старым фотографиям фонтан, ротонду, танцплощадку, бронзовые скульптуры. Но при этом дополнили объект современными элементами, востребованными в новых условиях", - сказал Телегин.

Он уточнил, что в рамках конкурса на парк было выделено из федерального бюджета 30 млн рублей. Дополнительно на реализацию проекта по решению губернатора региона выделили 100 млн рублей из консолидированного бюджета региона (95 млн - областной, 5 млн - муниципальный бюджеты).