На строительство и ремонт дорог Сахалинской области в 2019 году выделили 7,4 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Сахалинские власти в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" заложили в бюджет региона до конца этого года 7,4 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

"На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложено 7,4 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства. Отмечается, что в прошлом году на эти цели было выделено почти вдвое меньше средств.

В июне ТАСС сообщал, что в 2019 году на ремонт одних только муниципальных дорог выделена субсидия в размере более 1,5 млрд рублей, на строительство и реконструкцию - более 1,7 млрд рублей. Всего на ремонт и строительство дорог муниципальные образования Сахалинской области в ближайшие три года получат из регионального бюджета 9,8 млрд рублей вместо изначально заложенных 4,5 млрд рублей. Решение о выделении дополнительных средств было принято временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Лимаренко в связи с просьбой глав муниципалитетов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" в 83 субъектах РФ охватит 104 города, формирующих агломерации. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.