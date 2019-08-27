В камчатском городе подводников Вилючинске обустроят детскую игровую зону и скейт-парк

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Детская игровая зона, скейт-парк и смотровая площадка появятся в городе подводников Вилючинске на Камчатке в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила во вторник пресс-служба краевого Законодательного собрания.

"Детская игровая зона, скейт-парк и смотровая площадка "7 ветров" появятся в Вилючинске в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Общая площадь благоустройства территорий превышает 3,6 тыс. кв. м. Финансирование запланированных работ - около 9 млн рублей. Завершение первого этапа реконструкции территории запланировано на 30 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Детская игровая зона общей площадью 500 кв. м появится вблизи центральной площади Вилючинска. "В настоящее время подрядчик монтирует монолитное бетонное основание, на котором будет уложено безопасное резиновое покрытие и установлено игровое оборудование для малышей. Вокруг площадки обустроят тропинки из брусчатки, установят освещение, лавочки для отдыхающих. Рядом будет забетонирована еще одна площадка, где установят игровое оборудование для старших детей и надувной батутный комплекс", - сообщили в пресс-службе Заксобрания.

В микрорайоне Рыбачий начались работы по обустройству смотровой площадки "7 ветров". В 2020 году в Вилючинске также появится скейт-парк, где смогут заниматься подростки.

В крае организован депутатский контроль за реализацией национальных проектов, каждому объекту и каждой программе назначены кураторы из числа депутатов.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.