Медведев поручил главе Рязанской области уделить внимание ремонту региональных дорог

ГОРКИ, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Рязанской области Николаю Любимову уделить особое внимание строительству и ремонту региональных дорог.

"Нужно именно на них обратить внимание. Если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но все-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое. Ровно поэтому в нацпроект были погружены средства, направленные на то, чтобы строить и ремонтировать региональные дороги", - сказал председатель правительства на встрече с главой региона.

Премьер также поинтересовался общей динамикой дорожных работ в области. "Мы должны все основные работы, которые нами запланированы, провести до начала октября. Сделано уже много, по итогам 2019 года мы выйдем на показатель ремонта - 45 автодорог протяженностью 150 км", - ответил губернатор.

Любимов добавил, что область с 2017 года участвует в проекте "Безопасные и качественные автодороги", что помогло исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации. В то же время по-прежнему нуждаются в ремонте региональные дороги и межмуниципальные дороги, общая протяженность которых в области составляет около 6,5 тыс. км. Губернатор поблагодарил премьера за предусмотренные в профильном нацпроекте средства на ремонт именно этой категории дорог, отметив, что "людям важно по хорошим дорогам перемещаться".

"Конечно, какая людям разница - региональная трасса или федеральная? Если это нормальная дорога, тогда по ней ехать приятно, а нет - значит, нет", - согласился председатель правительства.

Любимов также рассказал Медведеву, что власти региона активно вовлекают граждан в процесс реализации нацпроектов. "Это правильно, люди должны понимать, что происходит, - одобрил такую меру глава кабмина. - С ними нужно советоваться по поводу того, какие управленческие решения принять. Особенно, когда есть выбор".