Власти Бурятии пожаловались на нехватку средств на тушение лесных пожаров

"Средств не хватает сейчас - горим много в этом году. Конечно, при том объеме пожаров, который сейчас есть, средств нужно больше, в первую очередь на авиалесоохрану - использование авиации. Пока хватает, но год еще не кончился, поэтому до конца года нам будут нужны еще деньги. Мы с Минприроды России с Рослесхозом работаем, поручение председателя правительства РФ [Дмитрия Медведева] есть, поэтому вопрос решится", - приводятся в сообщении слова главы региона Алексея Цыденова.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), с начала пожароопасного сезона в 2019 году на территории Бурятии произошло 579 лесных пожаров на площади 265 тыс. га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 347 природных пожаров на 24 тыс. га. По словам Цыденова, в нынешнем сезоне в основном горят труднодоступные территории, там, где источник природного возникновения - засуха и грозы.

Глава республики напомнил, что в этом году объем финансирования работ по борьбе с лесными пожарами увеличен. В 2018 году было 150 млн рублей, в 2019 году Рослесхоз выделил более 300 млн рублей. "Плюс в этом году у нас был беспрецедентный объем закупки техники: мы купили тралы, тягачи, бульдозеры, экскаваторы, лесопатрульные машины - финансирование идет по национальному проекту "Экология". У нас получились более укомплектованные все мобильные группы, это тоже дает свой эффект", - уточнил Цыденов.

Как сообщал ТАСС и.о. руководителя РАЛХ Дмитрий Баклашкин, в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" Бурятия перед пожароопасным сезоном 2019 года получила 134,8 млн рублей на обновление парка лесопожарной техники и лесопожарного оборудования: было закуплено порядка 30 машин. До конца этого года республика получит дополнительно еще 105 млн рублей на приобретение лесопожарной техники.

За пять предстоящих лет по проекту "Сохранение лесов" в Бурятию поступит техника на общую сумму в 800 млн рублей. В этом году пожароопасный сезон в Бурятии начался почти на 20 дней раньше обычного. Сезон осложнился тем, что прошедшая зима была малоснежной.