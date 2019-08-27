Кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы в школах КБР

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Кабинеты релаксации и тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали в школе высокогорного селения Кенделен Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

Готовность школ Эльбрусского района к новому учебному году проверил во вторник врио главы региона Казбек Коков. "Руководитель региона проверил готовность образовательных учреждений сельских поселений Кенделен и Быллым к началу нового учебного года. В школе № 4 селения Кенделен 1 сентября начнутся занятия для 178 учеников, еще 115 воспитанников примет дошкольный блок. На сегодня полностью завершены все ремонтные работы. По программе "Доступная среда" для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы специализированные кабинеты релаксации, психолого-коррекционный и тренажерный залы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в школе № 2 селения Кенделен в рамках федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образования" создается центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Еще один центр будет открыт в Эльбрусском районе в селении Быллым. Всего же по линии нацпроекта "Образование" подобные комплексы научно-технического творчества, оснащенные интерактивным, аддитивным и ЗD-оборудованием, появятся в 27 сельских школах республики.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.