Глава Минстроя назвал Курганскую область образцом в реализации нацпроектов

КУРГАН, 28 августа. Курганскую область можно приводить в пример другим субъектам РФ в вопросе качества реализации национальных и федеральных проектов, считает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Был приятно удивлен, потому что в Курганскую область можно привозить коллег из других субъектов РФ и показывать, как нужно действовать в рамках федеральных и национальных проектов <…> Команда отработала "на пятерку" и в рамках городской среды, и безопасных качественных дорог, и по другим направлениям. Ряд программ удалось развернуть по привлечению внебюджетных источников - привлечь бизнес к наведению порядка <...> Практически в каждом районе что-то происходит: там строится дорога, здесь идет благоустройство территории, здесь в порядок приводятся фасады", - сказал Якушев по итогам рабочей поездки в регион и совещания по реализации нацпроектов в Кургане.

Врио губернатора области Вадим Шумков отметил комплексный подход при реализации нацпроектов. "Мы по [нацпроекту] "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонтируем дорогу, в рамках другого проекта делаем тротуары, тут же делаем благоустройство и заходим в дворовые территории. Кроме того, по нацпроектам мы "ставим" социальную сферу - хоккейные корты, спортивные площадки, детские сады, школы", - пояснил Шумков.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов 9 августа заявлял, что властям региона удалось создать предпосылки для успешной реализации нацпроектов: зафиксирован рост промышленного производства, который выше среднероссийского, начиная с первого квартала 2019 года с профицитом исполняется бюджет, в три раза увеличился объем ремонта дорог с твердым покрытием. Регион участвует в десяти нацпроектах.