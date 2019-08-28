В Карелии в 2022 году появится центр опережающей профессиональной подготовки

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОП) заработает в Карелии в 2022 году в рамках национального проекта "Молодые профессионалы". Об этом в среду во время августовского общественно-педагогического форума сообщила и. о. первого замминистра образования республики Наталья Кармазина.

"Карелия выиграла федеральную заявку, у нас будет данный центр в 2022 году", - рассказала представитель регионального ведомства.

В России в пилотном режиме работают всего пять ЦОПов. Модель работы центра в Карелии будет разрабатываться исходя из опыта других регионов, рассказали ТАСС с республиканском министерстве. Новая организация позволит оперативно реагировать на требования современного рынка, давать новые навыки людям любого возраста, от старшеклассников в рамках ранней профориентации до профессионалов и людей предпенсионного возраста, для работы на современных производствах.

"Допустим, есть традиционная программа "сестринское дело". Сегодня к сестринскому делу присоединяется программа новой экономики, которая сейчас только набирает обороты - направление консультанта по здоровой старости. <…> Данный центр позволит оперативно реагировать на запросы рынка труда, готовить специалистов <…> ЦОП - это мостик между рынком труда и системой образования", - отметила Кармазина.

В настоящее время перед регионом встанет задача подготовить специалистов для будущего центра опережающей подготовки. Ориентировочно создание ЦОПа потребует субсидию в размере 70 млн рублей, из которых 69,3 млн должен выделить федеральный бюджет, еще 700 тыс. рублей добавит республика.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.