Ремонт ивановской дороги к неврологической и кардиологической больнице начнут в сентябре

ТАСС, 28 августа. Ремонт автодороги Иваново - Вичуга - Кинешма, которая ведет в Кинешемскую центральную больницу кардиологического и неврологического профилей, начнется в сентябре 2019 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"К ремонту дороги Иваново - Вичуга - Кинешма приступят в середине сентября <…> Жители Вичуги получают квалифицированную медицинскую помощь кардиологического и неврологического профиля в Кинешемской ЦРБ. И именно по этой дороге перевозятся в больницу пациенты с инфарктами и инсультами, а учитывая состояние трассы, безопасно доставить человека до больницы порой бывает проблематично", - говорится в сообщении.

В 2018 году региональные власти приняли решение в первую очередь приводить в нормативное состояние те дороги, по которым ездит медицинский транспорт. Сумма, необходимая на ремонт дороги, не уточняется.

В 2019 году на ремонт дорог по нацпроекту в регионе выделено 1,2 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Он должен быть реализован до 2024 года. Финансирование со стороны регионов составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.