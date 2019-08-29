Интернаты на Камчатке получат новое оборудование для детей с ограниченными возможностями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья появится в двух школах-интернатах на Камчатке, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Камчатский край в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" получил субсидию из федерального бюджета в размере более 8 млн рублей. Средства будут направлены на оснащение современным оборудованием двух организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: Елизовской и Петропавловской школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернатах появится оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, для студии фото- и видеосъемки, швейной и агропромышленной мастерских.

"Особое внимание уделено предметной области "Технология". Закупка современного оборудования позволит расширить спектр программ трудового и профессионального обучения, дети с особенностями развития смогут делать более осознанный выбор своей профессиональной траектории и проявить себя в конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, это даст возможность обучающимся освоить азы профессии в максимально приближенных к производству условиях", - приводятся в сообщении слова министра образования и молодежной политики Камчатского края Александры Коротковой.

В краевом Министерстве образования и молодежной политики считают, что новые средства обучения и воспитания будут способствовать созданию для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья современной коррекционно-развивающей среды, обеспечению равных условий и возможностей для получения качественного образования в пределах специальных образовательных стандартов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.