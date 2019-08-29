Две заявки из Чувашии победили в конкурсе Минкультуры РФ на создание модельных библиотек

ЧЕБОКСАРЫ, 29 августа. /ТАСС/. Две сельские библиотеки Чувашии будут реконструированы по нацпроекту "Культура", на их переоснащение в 2020 году направят 10 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Большесундырская и Кшаушская сельские библиотеки вошли в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек. В 2020 году библиотеки получат 10 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Средства направят на текущий ремонт, организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, покупку доступа к электронным информационным ресурсам, а также на приобретение новой мебели, книг и компьютерного оборудования.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов РФ. Победителями признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые преобразуют в современные интеллектуальные и образовательные центры.

К 2024 году по нацпроекту "Культура" в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в 1,5-2 раза.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).