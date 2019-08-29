Петербург будет сотрудничать с "Цифровой экономикой" для развития госуправления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга будет сотрудничать с автономной некоммерческой организацией "Цифровая экономика" для повышения эффективности госуправления за счет внедрения цифровых технологий по нацпроекту "Цифровая экономика", отмечается в сообщении пресс-службы организации, распространенном в четверг.

Соответствующее соглашение подписали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор "Цифровой экономики" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором и правительство РФ) Евгений Ковнир.

"Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" в Санкт-Петербурге, в том числе на основе предложений организации "Цифровая экономика". В частности, планируется организовать взаимодействие по направлению повышения эффективности госуправления в Санкт-Петербурге за счет применения цифровых технологий", - говорится в сообщении.

Также возможными решениями в Санкт-Петербурге могут стать запуск платформы геоаналитики для моделирования маршрутов движения общественного транспорта и анализа туристического потока и другие проекты.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей. Одной из целей нацпроекта является создание устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки хранения больших объемов данных.