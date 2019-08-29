Эксперт: кодекс этики использования данных в РФ смогут применять в других странах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компании из других стран смогут применять кодекс этики использования данных в РФ, разработанный Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией участников рынка больших данных (объединяет "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", "Мегафон", "Ростелеком" и Qiwi). Об этом сообщил гендиректор ИРИ Сергей Петров порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Реестр предполагает абсолютную открытость - попасть в него смогут как российские, так и иностранные компании. Договориться о применении кодекса можно будет даже на территории иностранных государств. Все желающие присоединиться к кодексу получат специальный значок, который они смогут разместить на собственном сайте: этот знак отличия показывает честные намерения фирмы соблюдать этику данных, подобно знакам "добросовестный работодатель" на HR-порталах и звездах классности для отельеров или рестораторов", - пояснил Петров.

Кодекс, по планам авторов, должен стать основой для подготовки изменений в законодательство РФ в части регулирования использования данных - такая работа предусмотрена нацпроектом "Цифровая экономика". Главной целью создания документа является повышение осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка. Кодекс этики будет открытым документом. Предполагается, что его представят осенью.

По словам Петрова, компании, желающие присоединиться к кодексу, попадут в реестр добросовестных участников рынка данных. "Это часть корпоративного кредо и цифровой культуры компании, подчеркивающая прозрачность деятельности и открытость бизнеса рынку, партнерам и потребителям. Присоединение к кодексу подтвердит честные намерения фирмы, желание работать лучше во имя своих клиентов", - уточнил он.

Центр принятия решений и "белая книга"

Принимать решение о включении той или иной компании в реестр будет специальный орган - независимый Центр управления, регистрации и контроля за исполнением кодекса, уточнил глава ИРИ. "Если пользователь или другая компания обнаружат, что какой-то участник реестра нарушает правила работы с данными, то пожаловаться можно будет в тот же центр. Подписывая кодекс, компании должны осознавать, что они могут быть исключены из реестра. И это уже станет ударом по деловой репутации", - подчеркнул он.

Лучшие наработки компаний в сфере этики работы с данными, добавил глава ИРИ, будут собраны так называемой "белой книге", которая, по замыслу разработчиков, станет "отечественным эталоном цифровой этики, сродни международной библиотеке ITIL (IT Infrastructure Library), аккумулирующей лучшие практики в области управления IT-услугами".

"Именно "белая книга", как неотъемлемая часть кодекса, станет источником идей, которые будут дополнять и развивать отраслевые стандарты и правила", - отметил Петров.