Эксперты: нацпроекты произведут структурную трансформацию в экономике России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Национальные проекты, запущенные в этом году правительством РФ, должны изменить структуру российской экономики и вывести ее на новый уровень, прежде всего за счет увеличения доли инвестиций в ВВП и развития инфраструктуры. Однако только этих двух направлений будет недостаточно для преодоления дисбалансов национальной экономики - необходимо развивать малый и средний бизнес, а также снижать долю государственного сектора, считают эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Экономике нужен баланс

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня заявил о том, что национальные проекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, изменить ее структуру и сделать более технологичной, чтобы увеличить производительность труда и поднять уровень жизни населения.

"Основная масса инициатив, зафиксированных в нацпроектах, направлена именно на инфраструктурное строительство. То есть, прежде всего, строительство дорог, железнодорожных магистралей. Я думаю, что будет развиваться инфраструктура при прочих равных по сравнению с тем, что происходит сейчас или происходило ранее. При этом у нас еще KPI (ключевой показатель эффективности - прим. ТАСС) - это увеличение доли инвестиций в структуре ВВП, что в принципе вяжется с логикой этих инфраструктурных проектов. Поэтому, я думаю, если говорить про изменение структуры экономики, то в первую очередь это более инвестиционный и инфраструктурный характер", - считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

До 2025 года на реализацию национальных проектов планируется направить 25,7 трлн рублей, при этом около 70% этих средств пойдет на финансирование четырех направлений - демографической политики, экологии, строительства дорог и инфраструктурных проектов. В том числе из 13,2 трлн рублей бюджетных средств около 6 трлн рублей будет израсходовано на реализацию инфраструктурных проектов и проектов в области демографической политики.

"Нацпроекты подразумевают увеличение объема инвестиций. Около 60% трат по нацпроектам - это строительство. А собственно говоря, увеличение объема инвестиций в структуре ВВП - основной инструмент, основной канал для ускорения экономического роста. В этом смысле мы увеличиваем долю инвестиций в ВВП для того, чтобы генерировать экономический рост. Это и есть структурная трансформация", - добавляет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, нацпроекты должны сбалансировать рост различных отраслей российской экономики. Сегодня ее сегменты имеют весьма различное влияние на экономический рост - их удельный вес в произведенном ВВП отличается. "Изменения структуры экономики, которые могут способствовать более сбалансированному росту российской экономики в долгосрочном периоде, - это, во-первых, смещение баланса между добывающей и обрабатывающей, в том числе высокотехнологичной, промышленностью в пользу последней. В целом эти идеи закладывались в фундамент национальных проектов - в них в том числе есть блок мер по повышению производительности труда, поддержке несырьевого экспорта", - поясняет главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.

Большая роль малого бизнеса

Инфраструктурные госинвестиции необходимы, но недостаточны для преодоления структурных дисбалансов российской экономики, полагают эксперты. К таким дисбалансам, по мнению главного экономиста по России и СНГ банка ING Дмитрия Долгина, относятся недостаточные стимулы для активности в частном секторе, а также низкая доля малого и среднего бизнеса в выпуске и структуре занятости.

По мнению ведущего аналитика "Открытия Брокер" Андрея Кочеткова, национальные проекты должны передавать инициативу и контроль частному бизнесу и обществу, а административные барьеры, мешающие бизнесу, необходимо устранять. Кроме того, необходимо снижать налоговое бремя, которое является основным тормозом развития малого и среднего предпринимательства, считает Кочетков. При этом одним из наиболее проблемных структурных моментов российской экономики является небольшая доля частного бизнеса, уверен эксперт. "Без ее увеличения проекты будут лишь расширять присутствие государства в областях, где требуется повышенная предпринимательская подвижность, а не постоянный рост государственных расходов", - добавляет он.

Доля государства

Помимо развития инфраструктуры и увеличения доли инвестиций в ВВП благоприятным было бы снижение доли государства в структуре экономики, полагают эксперты. В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что доля государства в экономике РФ превышает 50%, что затрудняет развитие конкуренции. При этом совокупная доля госкорпораций в ВВП страны, по различным оценкам, составляет всего 7-10%.

По мнению Донец из ИК "Ренессанс Капитал", идею снижения доли государства в экономике сложно заложить в национальные проекты, ведь они, наоборот, подразумевают активизацию государственного перераспределения и финансирования. Примерно половина всего финансирования нацпроектов запланирована за счет средств федерального бюджета (13,2 трлн рублей), 30% - из внебюджетных источников (7,5 трлн рублей) и 20% - из региональных бюджетов (5 трлн рублей).

Тем не менее иностранные инвесторы все же проявляют интерес к российским нацпроектам. Так, в ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума состоялся рабочий обед президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. На этой встрече были представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как заявлял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, встреча президента с инвесторами, которые управляют капиталом $15 трлн, была крайне успешной. Интерес иностранных инвесторов к нацпроектам подтвердил и помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, все инвесторы, участвовавшие во встрече, выразили желание вкладывать средства в национальные проекты, прежде всего - в инфраструктуру, здравоохранение, экологию и цифровую экономику. По подсчетам РФПИ, до 30% госсредств в национальных проектах, особенно инфраструктурных, можно заместить частными.