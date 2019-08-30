Минздрав планирует в пять раз снизить темпы заболеваемости ожирением к 2025 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Темп заболеваемости россиян первичным ожирением к 2025 году должен сократиться более чем в пять раз - с 26% в 2017 году - до 5%. Такие данные содержатся в доработанном проекте стратегии формирования здорового образа жизни, который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"Реализация стратегии согласно целевому сценарию предполагает достижение следующих результатов: сокращение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 5%", - отмечается в документе.

Так, за исходные данные принято значение 26% в 2017 году. Планируется, что к 2022 году темпы прироста должны снизиться до 10%, а в 2024-2025 годах составлять 5%. "Основной причиной развития ожирения и артериальной гипертонии является нерациональное питание, прежде всего высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли. По данным Росстата, в 2017 году более половины россиян (55%) имели избыточную массу тела, а 20,5% населения страдали ожирением", - говорится в тексте стратегии.

Отмечается также, что особое опасение вызывает увеличение числа детей и подростков с ожирением, в связи с чем растет заболеваемость артериальной гипертонией. Так, согласно данным Минздрава, опубликованным в статистическом сборнике министерства за 2018 год, число детей в возрасте от 0 до 14 лет, страдающих ожирением, за прошлый год увеличилось на 5% по сравнению с 2017 году.

"Основными принципами рационального питания являются: ежедневное потребление фруктов и овощей (не менее 400 грамм в день), сокращение свободных сахаров (до менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г. в день), потребление жиров в количестве менее 30% от общей потребляемой энергии, потребление соли менее 5 грамм в день", - отмечается в документе.

Согласно данным Минздрава РФ по заболеваемости всего населения России, число россиян с диагнозом ожирение в 2018 году составило 2,02 млн человек по сравнению с 19,3 млн в 2017 году. В прошлом году с впервые установленным диагнозом было зафиксировано более 10 тыс. человек среди взрослого населения, среди детей в возрасте до 14 лет - более 97 тыс.

Нацпроекты

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".