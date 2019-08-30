В Архангельской области утвердили региональную систему обращения с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утвердили в Архангельской области. Об этом в пятницу журналистам сообщил зампред правительства региона Евгений Фоменко.

"Мы закончили работу по принятию территориальной схемы обращения с отходами. Работа заняла примерно 10 месяцев. Потратили много сил. Мы приняли изменения к действующей схеме 2017 года, но фактически это новый документ", - сказал Фоменко.

Общественное обсуждение последнего проекта территориальной схемы началось 8 июля, повторное - 8 августа. Всего было внесено 1044 предложения и замечания. Корректировки коснулись целевых показателей обращения с ТКО на период до 2030 года, а также нормативов образования отходов.

"Изменились объемы образования ТКО. В старой редакции терсхемы было 573 тыс. тонн, в новой редакции - 521 тыс. тонн. Впервые в территориальной схеме установлен норматив накопления ТКО - это фактическое образование ТКО разными категориями лиц. У нас существенно изменилось количество мест накопления - контейнерных площадок. Их стало более 6 тысяч, соответственно, изменились потоки движения ТКО", - сказал Фомин.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

"Раздельный сбор мусора будет внедряться в приоритетном порядке в Архангельске, Северодвинске, Новодинске, Котласе, Коряжме, - сказал журналистам региональный министр природных ресурсов и ЛПК Александр Ерулик. - В этих городах мы планируем до третьего квартала 2020 года создать необходимую инфраструктуру для раздельного накопления отходов, до конца года будет внедрена система раздельного сбора отходов в бюджетных учреждениях".

Схема разработана на срок до 2030 года. В ней не предполагается ввоз ТКО из других регионов.

Реформа обращения с ТКО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.