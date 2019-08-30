Шесть модельных библиотек создадут в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура"

ТАСС, 30 августа. Правительство Нижегородской области планирует создать шесть модельных библиотек в рамках национального проекта "Культура". Как сообщается на сайте облправительства, три библиотеки будут созданы до конца текущего года, еще три - в 2020 году.

"Три модельные библиотеки в 2019 году будут созданы в Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура". Кроме того, 20 миллионов рублей планируется выделить Нижегородской области в 2020 году на создание еще трех модельных библиотек", - говорится в сообщении.

В 2019 году модельные библиотеки появятся в Гагаринском районе, в Выксе и Дзержинске, а в 2020 году - в Пильнинском, Володарском и Чкаловском районах. Глава региона Глеб Никитин уверен, что создание подобных библиотек позволит к 2024 году увеличить количество посещений организаций культуры на 15%.

Проект создания модельных библиотек входит в нацпроект "Культура", его цель - повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить доступ в интернет и создать современное библиотечное пространство. По стране к 2024 году будет создано более 600 таких библиотек. В модельных библиотеках пользователи получат доступ к современным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным газетам и журналам, смогут пользоваться высокоскоростным интернетом. Также предполагается создание современного библиотечного пространства, где будут активно работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.