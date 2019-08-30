В следующем году на юге России появится девять модельных библиотек

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Девять модельных библиотек откроют до конца 2020 года в регионах Южного федерального округа - Адыгее, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

"У нас есть программа [по созданию] модельных библиотек - пока не все [регионы] вошли. Пока по первому конкурсу на 2020 год - две библиотеки в Адыгее, две в Крыму, одна в Краснодаре, четыре в Ростовской области", - сказал он в ходе рабочей поездки в Астрахань.

К 2024 году по нацпроекту "Культура" в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в 1,5-2 раза.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия планируется выделить 113,5 млрд рублей. Целью реализации нацпроекта для всех субъектов РФ является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.