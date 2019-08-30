Мединский призвал закупать отечественные инструменты для учреждений культуры по нацпроекту

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Министр культуры Владимир Мединский призвал российские учреждения культуры закупать музыкальные инструменты отечественного производства.

"Музыкальное оборудование, инструменты, <...> Адыгея, Астрахань, Волгоград, Ростов, Севастополь участвуют [в программе обеспечения музыкальными инструментами]. Обратите внимание на цены, естественно, смотрите, чтобы было преимущественно российское производство", - сказал Мединский в пятницу во время рабочей поездки в Астраханскую область.

В настоящее время обновление материально-технической базы учреждений культуры ведется в рамках национального проекта "Культура", который рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.