Минприроды предложило расширить перечень мер по оздоровлению Волги

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ предлагает дополнить федеральный проект по экологическому оздоровлению Волги программами по повышению рыбопродуктивности и высадке лесов по берегам реки. Об этом заявил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги, которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Отдельно остановлюсь на социально важных аспектах для Волги. Первое - это повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект ["Оздоровление Волги", входящий в состав нацпроекта "Экология"] такой программой. Росрыболовством она готовится. Ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время", - сказал Кобылкин.

По его словам, предлагается также сформировать защитные участки леса по берегам Волги, что должно привести к снижению поступлений загрязняющих веществ с поверхностных стоков в реку. "Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади порядка 3 тыс. гектаров. Финансирование оценивается на уровне 2 млрд рублей", - сказал он.

По словам министра, Татарстан готов приступить к такой работе уже в 2020 году. "Прошу руководителей других регионов также внимательно отнестись к этой инициативе. В случае вашего согласия, Минприроды России готово сформировать соответствующие запросы на изменения на заседании президиума Совета [по стратегическому развитию и национальным проектам]", - добавил Кобылкин.