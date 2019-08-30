Калмыкия попросила Медведева включить республику в программу по оздоровлению Волги

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков предложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву включить республику в реализацию проекта "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология"). Об этом он сообщил в пятницу на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги под руководством премьера.

"Калмыкия никак не участвует в проекте "Оздоровление Волги". Тем не менее через Калмыкию протекает 12 км Волги, и, насколько мне известно, Волга там мелеет. Но в данном случае мы не участвуем, поэтому, уважаемый Дмитрий Анатольевич [Медведев], прошу рассмотреть [наше участие в проекте]. Я думаю, что мы бы с большим удовольствием подключились бы к этой программе и внесли бы свой вклад в оздоровление Волги", - сообщил он.

Хасиков напомнил, что в 2013 году был предложен проект по созданию тракта (водного пути) из волгоградского водохранилища по древнему руслу Волги. "Проанализировав этот проект с Минприроды России, мы пришли к выводу, что это нецелесообразно совершенно, по таким причинам, как высокие капитальные затраты, дефицит воды в нижней Волге, большие потери на испарение, фильтрацию и отсутствие стопроцентного охвата республики водоснабжением", - рассказал он.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.