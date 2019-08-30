Кабмин не будет разрабатывать отдельный законопроект о нацсистеме управления данными

"На одном из заседаний президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности было принято решение объединить два законопроекта в один для их оптимизации и формирования единых подходов к регулированию в сфере управления госданными", - сказал он, уточнив, что отдельные положения проекта будут включены в подготовленный Минфином проект закона о систематизации и гармонизации информации в РФ.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на первого заместителя министра финансов Татьяну Нестеренко, что Минфин России разработал законопроект о систематизации информационных ресурсов в России. Реализация закона позволит сократить расходы на содержание и ведение государственных информационных ресурсов, а в перспективе удешевит предоставление госуслуг и поможет в борьбе с коррупцией. Также он создает основы для цифрового государства, ключевая характеристика которого - возможность гражданам совершать прямые транзакции с государством.

Законопроект по созданию НСУД, разрабатываемый в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпроекта "Цифровая экономика", был направлен на формирование системы, позволяющей обеспечить единообразный подход к работе с государственными данными, повысить их качество, а также эффективность их использования.