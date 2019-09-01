На Ставрополье планируют подготовить порядка 300 волонтеров в сфере культуры

СТАВРОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют привлечь порядка 300 добровольцев к программе "Волонтеры культуры" до 2024 года. Первые из них уже прошли обучение в Псковской области, сообщила ТАСС министр культуры края Татьяна Лихачева.

"К 2024 году в Ставропольском крае в рамках программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура" планируется подготовить 300 волонтеров. В июле в городе Печоры Псковской области завершилась первая сессия пилотного проекта "Волонтеры наследия" в рамках вышеназванной программы. В мероприятии приняло участие 35 добровольцев из Ставропольского края", - сказала она.

Участниками сессии проекта "Волонтеры наследия" из Ставропольского края стали, в основном, студенты - представители краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова, краевого училища дизайна, краевого колледжа искусств и краевого художественного училища. "Добровольцы посещали теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений, а также практические работы по восстановлению исторического облика территорий историко-культурного наследия малых городов страны", - пояснила министр.

Планируется, что волонтеры культуры также будут помогать в проведении творческих мероприятий и акций, в том числе в краевых музеях. Особенно важно это в связи с растущей посещаемостью музеев в регионе - в 2018 году число посетителей увеличилось на 24%.

"Посещаемость музеев края в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем на 14 тыс. человек. Самыми популярными по посещаемости музеями в крае являются Музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история", который с момента открытия в 2017 году посетили свыше 500 тыс. человек и музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, который ежегодно посещают более 130 тыс. человек", - отметила Лихачева.

Программа "Волонтеры культуры" реализуется в рамках национального проекта "Культура", ее цель - создание и работа социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что рассчитывают привлечь к проекту более 100 тыс. участников к 2024 году. Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).