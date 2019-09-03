В Омске запустили в работу первый мусоросортировочный комплекс

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Омской области - компания "Магнит" - запустил в эксплуатацию первый мусоросортировочный комплекс в городе. Во вторник прошла церемония открытия предприятия.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор отказался выдать лицензию на сбор, транспортировку и обработку отходов омскому оператору по вывозу твердых коммунальных отходов ООО "Магнит". Компания называла отказ формальным и связывала это с технической ошибкой. Лицензия получена "Магнитом" в конце августа, это позволило запустить мусоросортировочный комплекс в эксплуатацию. Благодаря ему на вторичную переработку в 2019 году направят около 20% от общего объема мусора, что даст выполнить задачу по обработке ТКО (12%), установленную на этот год нацпроектом "Экология".

"Завод построен, лицензия [региональным оператором] получена. До этого за все время существования Омской области на территории субъекта не было ни одного мусоросортировочного комплекса, это первый. И это только начало, таких комплексов в регионе должно быть четыре", - сказал на церемонии открытия комплекса заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

По словам исполнительного директора компании Александра Чернова, в Омской области реализуется целый комплекс мероприятий по обращению с ТКО. "Будут созданы новые рабочие места на других мусоросортировочных комплексах, на предприятиях по переработке полезных фракций, которые будут создаваться на них", - сказал на открытии Чернов, подчеркнув, что программа мероприятий по обращению с коммунальными отходами входит в национальный проект "Экология".

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко отметил, что новый мусоросортировочный комплекс будет перерабатывать не только поступающие из города отходы, но и тот мусор, который накопился за десятилетия на двух свалках Омска. "Эти свалки будут рекультивированы до 2024 года, и этот комплекс сыграет свою роль, позволит ликвидировать два экологически опасных объекта. Это новый этап в экологическом развитии города", - сказал замминистра.

Региональный оператор построил в Омске два таких мусоросортировочных комплекса, объем инвестиций компании составил более 700 млн рублей. Эти расходы не были включены в тариф на утилизацию ТКО. Заводы оснащены современным сепарирующим оборудованием, мощными магнитами для извлечения железа, оборудованием для прессования, которые объединены на одной производственной площадке и управляются единой автоматической системой. Сроки запуска в эксплуатацию второго комплекса пока не уточняются.

О нацпроекте и реформе по обращению с ТКО

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

В России реформа обращения с ТКО началась 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.