Благоустроенный парк и бульвар открыли в двух муниципалитетах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. Власти открыли обновленный парк и реконструированный бульвар в селе и поселке Ставропольского края. Благоустройство территорий проходило в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Торжественное открытие обновленной парковой зоны состоялось в селе Красногвардейском Красногвардейского района. Теперь территория парка разделена на несколько зон, где смогут отдохнуть все возрастные группы населения. Бульвар "Солнечный" в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа отпраздновал свой второй день рождения. Его открыли после проведения масштабной реконструкции", - говорится в сообщении.

Отремонтированный парк находится в центре села Красногвардейское с населением 14,7 тыс. человек. На территории появились уличные тренажеры, игровая площадка и "Поляна сказок" с фигурами известных сказочных героев, также в парке отремонтировали фонтан. Общая стоимость работ составила около 17 млн рублей.

Бульвар в поселке Солнечнодольске с населением 11,6 тыс. человек в результате реконструкции поделили на несколько зон - входную, игровую и территорию для проведения праздников. Игровая зона включает детскую площадку и специальные столы с скамейками, которые можно использовать для настольных игр. Стоимость реконструкции бульвара составила более 12 млн рублей.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.