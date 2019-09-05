Площадь Победы после реконструкции открылась в Георгиевске на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Обновленная Площадь Победы в городе Георгиевске в Ставропольском крае открылась в четверг после реконструкции, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Сегодня после проведения работ по реконструкции открылась обновленная Площадь Победы в городе Георгиевске Георгиевского городского округа. Эта площадь - основное место для проведения массовых общественных мероприятий в городе. Можно сказать, "лицо" Георгиевска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "до реконструкции выглядела она достаточно уныло". "Покрытие на всей территории площади пришло в негодность. Отсутствие красивых зеленых цветников и насаждений также не радовало глаз", - отметили в пресс-службе.

После реконструкции стоимостью 60 млн рублей полностью обновлена плитка и бордюры в пешеходной зоне, установлены новая сцена, детская игровая площадки, фонтан, обновлено освещение, сформированы новые зеленые газоны.

В Георгиевске, который является частью Кавказских Минеральных Вод, проживают около 67 тыс. человек.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.