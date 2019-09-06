Центры образования цифрового и гуманитарного профилей откроются в селах Адыгеи в 2020 году

МАЙКОП, 6 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" появятся благодаря реализации нацпроекта "Образование" в будущем году в 15 сельских школах Адыгеи, сообщила ТАСС в пятницу заместитель министра образования и науки республики Сусанна Паранук.

"Заключены соглашения, в соответствии с которыми 15 школ в семи муниципалитетах Адыгеи в будущем году станут базой для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (нацпроект "Образование"). Мы существенно укрепим материально-техническую базу учебных заведений, что позволит повышать качество предоставления образования сельским школьникам, формировать у них современные технологические и гуманитарные навыки", - сказала она.

Центры, создающие реальные условия для выбора каждым школьником индивидуальной образовательной программы, откроются в Гиагинском, Красногвардейском, Кошехабльском, Майкопском, Тахтамукайском, Теучежском и Шовгеновском районах. Планируется внедрять в обучение технологии сетевого взаимодействия, что обеспечит реализацию общеобразовательных программ по предметным областям "Технология", "ОБЖ", "Информатика" с обновленным содержанием и материально-технической базой. Преподаватели, которые будут работать в "Точках роста", пройдут подготовку в ведущих образовательных учреждениях страны, где им разъяснят суть и смысл происходящих изменений в технологиях образования, уточнила заместитель министра.

Прежде всего, новый формат предусматривает тесное взаимодействие с другими образовательными структурами, созданными или создаваемыми по нацпроекту в регионе. Это региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта "Полярис-Адыгея", который в республике начинает работу по модели сочинского центра "Сириус", детский технопарк "Кванториум", Центр цифрового образования детей "IT-куб", а также республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ), которая уже в течение 20 последних лет успешно развивает в регионе систему поиска и поддержки одаренных детей в области математики, информатики и естественных наук, занимая в этой области одну из ведущих позиций на Юге России, отметила собеседница агентства.

"Сейчас наша задача в первую очередь найти помещения в каждой из этих 15 школ, сделать ремонт в соответствии с брендбуком, затем начать подготовку конкурсной документации по приобретению оборудования. Такие центры будут способствовать уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами", - добавила Паранук.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.