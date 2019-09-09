Минстрой и Минприроды рассматривают возможность расширения проекта по оздоровлению рек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минстрой России совместно с Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров на Восточном экономическом форуме в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором котором является ТАСС.

В России действует федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Его ключевая цель - сокращение втрое загрязненных стоков в реку до 2024 года. Для этого в регионах будут создаваться современные очистные сооружения.

"Некоторые главы субъектов Северокавказского федерального округа обратились с просьбой выделить в отдельную программу или подпрограмму оздоровление Терека, потому что проблема сбросов в эту реку стоит очень остро. Также подключились регионы на Дону. Помимо этого, и на Волге у нас гораздо больше регионов, нежели 16, которые участвуют в программе (просто у них самые сильные загрязнения). Но в целом весь бассейн Волги - это уже 29 субъектов. Мы прорабатываем такие запросы", - сказал Егоров.

Он добавил, что решение будет во многом зависеть от возможностей федерального бюджета, поскольку именно федеральные средства составляют основную часть финансирования мероприятий проекта "Оздоровление Волги".

"Минстрой России здесь не единственный игрок, мы работаем в тесной связке с Минприроды России, так как проект реализуется в рамках нацпроекта "Экология", у этого ведомства ключевая роль, мы в данном случае отвечаем за строительство очистных сооружений. Поэтому не могу сказать за коллег. Но такие поручения даны, и они прорабатываются", - уточнил Егоров.

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.