Замглавы Минстроя: первые объекты в рамках проекта "Чистая вода" заработают в сентябре

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первые объекты инфраструктуры, направленные на обеспечение россиян качественной питьевой водой и построенные в рамках федерального проекта "Чистая вода", будут сданы в эксплуатацию в сентябре этого года. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором котором является ТАСС, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Первые объекты в рамках проекта "Чистая вода" будут введены через одну-две недели", - сказал Егоров.

Он не стал уточнять, в каком именно регионе произойдет запуск первых сооружений.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

Пятый ВЭФ проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступал генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.