Китай может принять участие в проекте "Чистая вода"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Китайский бизнес проявляет интерес к реализации проектов по водоподготовке в России. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором котором является информационное агентство ТАСС, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Это проекты по водоподготовке, в том числе и в рамках реализации программы "Чистая вода". Это пока предпроекты. Есть несколько регионов, с которыми наши коллеги хотят работать, и мы вместе с этими регионами сейчас рассматриваем проекты, как их можно применить на практике", - сказал он.

Егоров пояснил, что китайские партнеры предлагают новые технологии, которые направлены на снижение потребления ресурсов. Вместе с тем, все технологичные проекты с иностранными инвесторами должны предусматривать локализацию производства. "Наша задача - не просто привезти их сюда, чтобы они на нас деньги заработали, а локализовать производство", - заключил Егоров.

Пятый ВЭФ проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступал генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.