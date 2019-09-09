Медведев 11 сентября обсудит в программе "Диалог" пути достижения целей развития страны

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудит 11 сентября в прямом эфире программы "Диалог" с бизнесменами и экспертами планы правительства по достижению национальных целей развития. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" обсудит с бизнесменами и экспертами, как правительство намерено достичь национальных целей развития", - говорится в сообщении. Программа выйдет на телеканале "Россия-24" в 12:00 11 сентября. "Участники передачи предельно конкретно обсудят, каким образом правительство намерено достичь национальных целей развития в экономике, социальной сфере и цифровом развитии", - подчеркнули в кабмине.

"Диалог" - совместный проект пресс-службы правительства РФ и телеканала "Россия-24". Программа выходит с февраля этого года. За это время в ней приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.