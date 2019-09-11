Рязанская область в ближайшее время не планирует принимать мусор из Москвы

"Пока мы московский мусор точно не ждем. Есть, конечно, недобросовестные компании, которые втихую принимают мусор, но не в больших количествах, и мы стараемся пресекать эти случаи. Массовости пока еще никакой нет. Это объективно, потому что транспортное плечо у нас больше, чем в других регионах. Да и на полигонах места не слишком много, мы нацелены на то, чтобы в первую очередь свою проблему решить. Мы пока в начале пути для себя, не говоря уже о московском мусоре", - отметил он.

По словам губернатора, власти субъектов надеются, что Российский экологический оператор сможет навести порядок в межрегиональных отношениях по вопросу распределения отходов.

"Он должен эту работу скоординировать. Сейчас каждый регион сам по себе на связи с Москвой, и при таком взаимодействии эту проблему решить ни для себя, ни для Москвы никто не сможет", - сказал Любимов.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. При этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.