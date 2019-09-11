Предоставление доступа мусорных операторов к данным жильцов обсудят в Госдуме осенью

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Поправки в российское законодательство о предоставлении региональным операторам по вывозу мусора доступа к данным жильцов могут вынести на обсуждение в Госдуме осенью. Об этом сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Владислав Ландсберг.

Институт региональных операторов заработал в России с 2019 года с началом реформы мусорной отрасли. Услугу по вывозу коммунальных отходов при этом вынесли в платежной квитанции для жителей отдельной строкой. Однако из-за отсутствия доступа к данным жильцов операторы не могут "найти" часть потребителей услуги или, например, делают начисления на выписавшихся или скончавшихся. Проблема приводит к социальному напряжению, недосборам платежей и, как следствие, задержке финансирования дальнейших преобразований отрасли.

"В настоящий момент мы проводим консультации с миграционной службой. Ведь для сбора необходимых данных и заключения договора важны не столько персональные данные, сколько число зарегистрированных по конкретному адресу граждан. Обсуждаем возможность предоставления персональных данных исключительно по собственнику жилья. Предложения будут вынесены на обсуждение уже в осеннюю сессию Госдумы. Надеемся, что до конца года проблема будет снята", - процитировали Ландсберга в пресс-службе по итогам отраслевого круглого стола в Липецке.

По данным Российского экологического оператора, собираемость платежей за вывоз мусора в среднем в РФ выросла с 28% в феврале 2019 года до 55% в мае и с тех пор растет на несколько процентных пунктов в месяц: 56% в июне, 58% в июле и 59% в августе.

Мероприятие в Липецке прошло в рамках автопробега мусоровозов "Чистая страна" из Москвы в Геленджик в поддержку реформы мусорной отрасли и реализации национального проекта "Экология".