В моногороде Кузбасса откроют школу, которая позволит решить проблему обучения в две смены

ТАСС, 11 сентября. Строительство новой школы началось в кузбасском моногороде Анжеро-Судженске по нацпроекту "Образование". Ее открытие, которое запланировано на 2020 год, позволит полностью обеспечить учебу в школах города в одну смену. Об этом в среду сообщила ТАСС начальник департамента строительства Кузбасса Ирина Печеркина.

"В микрорайоне, где строится школа, проживает более 3 тыс. семей и почти 1,8 тыс. детей школьного возраста. Сейчас они учатся в школах соседних районов, в том числе и во вторую смену. Строительство новой школы позволит обеспечить обучение школьников Анжеро-Судженска в одну смену", - сказала Печеркина.

Трехэтажное здание школы будет рассчитано на 1 тыс. учащихся, проектом предусмотрено его деление на функциональные пространства для учебы, спорта, творчества и чтения. На школьном дворе будут оборудованы игровая площадка для начальной школы, комбинированная площадка для занятия различными видами спорта, а также место для проведения общешкольных мероприятий и праздников. Строительные работы подрядчик должен завершить к концу 2020 года. Новая школа будет цифровой. По данным департамента, на ее оснащение в рамках будет направлено 178 млн рублей. Стоимость контракта на строительство составила 918,5 млн рублей. Большая часть средств выделена региону из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Благодаря нацпроекту "Образование" в Кузбассе к 2021 году будет построено восемь новых цифровых школ. Большая часть из них появится в небольших моногородах и отдаленных сельских территориях, чтобы создать новые места для обучения школьников и решить проблему с обучением в две смены. Первая такая школа открылась 1 сентября текущего года в поселке Журавлево Промышленновского района.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Моногород Анжеро-Судженск находится на севере Кемеровской области, численность населения в нем составляет порядка 80 тыс. человек. Экономика города монозависима от угольной промышленности.