"Яндекс" вложит 5 млрд рублей для подготовки 100 тыс. специалистов в сфере IT

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" в течение трех лет планирует подготовить около 100 тыс. специалистов в сфере IT, сообщила генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина во время презентации "Образовательной инициативы" компании.

По данным пресс-службы "Яндекса", в развитие существующих и создание новых образовательных проектов для школьников, студентов, начинающих специалистов и профессионалов будет вложено 5 млрд рублей.

"Про IT-кадры - мне кажется, если взять "Яндекс.Лицей", те IT-классы, которые в этом году запустили, практикум, который делает переподготовку взрослых, программы с вузами различные, то в сумме мы можем за три года выпустить, допустим, 100 тыс. IT-специалистов (около 20% от всех работающих в IT-сфере в России - прим. ТАСС), а это даст рынку много людей", - рассказала Бунина.

По ее словам, "Школа анализа данных" "Яндекса" за три года планирует выпустить 600 специалистов по машинному обучению.

"И еще одна вещь - учителя, потому что учитель - это главное. Вот нам хочется для них что-то сделать <...> Мы хотим учить учителей всему тому, чего не хватает - цифровым навыкам, удобному использованию аналитики. И наш план - обучить за три года 500 тыс. учителей", - добавила Бунина.

Образовательная инициатива

В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что в рамках своей "Образовательной инициативы" планируют инвестировать в расширение существующих и создание новых проектов в области школьного, высшего и дополнительного образования, подготовку IT-специалистов и повышение квалификации преподавателей. Партнерами "Яндекса" в реализации программы будут государственные органы, общеобразовательные школы, вузы и колледжи.

Работа будет идти по нескольким направлениям: развитие массовых образовательных продуктов и сервисов; обучение и поддержка преподавателей; подготовка кадров для IТ-индустрии; исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

В частности, совместно с вузами и институтами повышения квалификации компания запустит проект "Я Учитель". За три года в нем примут участие около 500 тыс. учителей и студентов педагогических вузов. Их научат использовать новые технологии и программные решения, которые помогут в учебном процессе. Педагогам также расскажут о методах сбора и обработки данных - с их помощью проще вести статистику успеваемости и анализировать ошибки каждого из детей.

В течение следующих трех лет "Школа анализа данных" подготовит около 600 экспертов в области анализа данных и машинного обучения.