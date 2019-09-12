Приморье выделило субсидию на 212 млн рублей региональному оператору по обращению с ТКО

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья выделили субсидию из регионального бюджета в размере 212 млн рублей предприятию "Приморский экологический оператор" на мероприятия по внедрению новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю не вошли в реформу обращения с отходами. Также в этом списке, по данным Российского экологического оператора, значатся Ненецкий автономный округ, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Хабаровский края, а также Москва и Санкт-Петербург. При этом только две столицы имели право отложить переход на новую систему до 2022 года, остальные должны были это сделать до 1 января 2019 года.

"Администрацией Приморского края предоставлена субсидия из регионального бюджета КГУП "Приморский экологический оператор" в размере 212 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Эта организация займется внедрением новой системы по обращению с ТКО на территории Приморья с января 2020 года.

Сейчас в регионе действует 13 полигонов твердых коммунальных отходов, которые вошли в госреестр. Субсидия выделена на мероприятия, которые должны помочь сократить транспортное плечо от образователей отходов до места их размещения и утилизации и увеличить срок эксплуатации существующих полигонов. В частности, планируется создать площадки временного хранения ТКО в восьми муниципалитетах и мобильные сортировочные комплексы в четырех районах, а также продлить до 1 января 2023 года деятельность восьми действующих полигонов, не имеющих документации. Эту работу оператор ведет совместно с департаментом ЖКХ.

Врио вице-губернатора Елена Пархоменко, говоря о подготовке к переходу на новую систему, отметила, что отсрочка на год, данная краю, позволила изучить опыт других и в будущем избежать возможных ошибок. "Это и оптимизация маршрутов перевозки мусора, особенно с отдаленных территорий, приобретение нового оборудования, работа с управляющими компаниями по недопущению задвоения платежей", - процитировали в пресс-службе Пархоменко.

Реформа обращения с ТКО

Реформа мусорной отрасли началась в России 1 января 2019 года. Сейчас, по данным Российского экологического оператора, из 85 субъектов РФ в нее не вошли 11, еще восемь запустили ее только частично. Из-за этого некоторые СМИ и телеграм-каналы начали транслировать мнение, что реформа "буксует", и необходимо пересмотреть ее основы.

В комментарии ТАСС глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин напомнил руководству регионов, что они несут персональную ответственность за преобразование отрасли обращения с отходами на своей территории, выразил надежду, что аутсайдеры "подтянутся" до конца года, и уверил, что все целевые показатели 2024 года будут достигнуты. В аппарате вице-премьера РФ Алексея Гордеева ТАСС сообщили, что ситуация будет обсуждаться на ближайшем заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Приморье планирует начать реформу обращения с ТКО 1 января 2020 года.