Создание технопарка "Кванториум" планируется начать в Димитровграде в 2020 году

УЛЬЯНОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию детского технопарка "Кванториум" в городе Димитровграде Ульяновской области планируется начать в 2020 году. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"В 2020 году приступят к созданию детского технопарка "Кванториум" в Димитровграде в рамках реализации проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". На эти цели планируется направить 71,1 млн рублей федеральных средств с областным софинансированием", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова, в технопарке смогут заниматься порядка 800 детей.

"В учреждении смогут заниматься юные жители в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия будут посвящены сфере научно-технического и инженерного творчества", - рассказала она.

В новом "Кванториуме" предполагается создать три основные зоны: высокотехнологического оборудования - "хайтек-зона", коворкинг-зона и шахматная гостиная. В учреждении также реализуют шесть квантумов, которые соответствуют приоритетным направлениям технологического развития РФ. В их числе "Автоквантум", "Промдизайнквантум", "IT-квантум", "Промробоквантум", "Биоквантум", "Дополненная и виртуальная реальность (VR/AR)".

В начале сентября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании во время инновационного салона дополнительного образования сообщил, что в регионе в следующем году запланировано создание мобильного "Кванториума". Он пояснил, что это поезд, который будет приезжать во все муниципальные образования Ульяновской области, в том числе и в отдаленные сельские населенные пункты, для развития дополнительного образования. В учреждении предполагается дистанционное обучение по дополнительным общеразвивающим программам естественно-научной и технической направленностей. По словам Морозова, в регионе также планируется запустить аналогичный региональный проект, который рассчитывают реализовать на базе производимых в Ульяновске автомобилей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.