Коворкинг-центр откроется в Астраханской области в рамках нацпроекта по поддержке МСП

АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Обновленный центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" и коворкинг-центр, где за минимальную плату можно будет арендовать рабочее место, откроются в Астраханской области в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом в четверг сообщил журналистам министр экономического развития Астраханской области Андрей Сашин.

"В рамках реализации нацпроекта ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в Астраханской области активно внедряются все меры поддержки. Мы говорим, в том числе об открытии обновленного центра "Мой бизнес", в перспективе у нас открытие коворкинг-центра. Также говорим о том, что в дальнейшем будем рассматривать открытие центра прототипирования и центра сертификации. Мы будем стараться поддерживать малый и средний бизнес на всех этапах", - отметил Сашин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства экономического развития, первый в регионе коворкинг-центр планируется открыть в Астрахани до конца года. В центре будет порядка 50 рабочих мест, арендовать их можно будет за минимальную плату. Кроме того, по словам Сашина, в регионе рассматривают возможность открытия промышленного технопарка.

Как отметил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, который приехал в Астрахань с рабочей поездкой, создание промышленных технопарков поможет модернизировать часть предприятий, также малому и среднему бизнесу будут предоставлены уже готовые промышленные площади. Также собственник получит возможность снизить издержки на выпускаемую продукцию. При этом в Астраханской области, по мнению Шпиленко, ставку стоит делать на развитие судостроительной отрасли, так как в регионе уже создана особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос", которая имеет выгодные территориальные и логистические условия. Кроме того, рядом расположены Прикаспийские страны, которые также намерены развивать судостроение.

"Астраханская ОЭЗ - единственная в РФ, которая развивает судостроение, а в РФ есть проблемы с локализацией производств, направленных на судостроение. Поэтому для региона это конкурентные преимущества, и именно их надо развивать", - добавил Шпиленко, отметив, что в этом году государство поддержало создание семи промышленных технопарков.

В Астраханской области для поддержки малого и среднего бизнеса проводится льготное кредитование, оказываются консалтинговые, образовательные и маркетинговые услуги. По информации пресс-службы регионального министерства экономического развития, сейчас в регионе зарегистрировано более 32 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере занято 98,6 тыс. человек.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.