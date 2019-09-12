Лесопожарная служба Калужской области впервые за 10 лет обновила автопарк

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Лесопожарная служба Калужской области впервые за десять лет получила 15 лесопожарных автомобилей повышенной проходимости, приобретенных по нацпроекту "Экология". Об этом в четверг журналистам в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Лесопожарной службе Калужской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой спецтехники: 12 автомобилей УАЗ "Фермер" и трех машин УАЗ "Пикап". Более десяти лет в связи с недостаточным финансированием из федерального бюджета парк специализированных машин не обновлялся", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году закуплено 32 единицы техники, в будущем они будут распределены между 18 лесничествами, уточнили в пресс-службе правительства региона. Тушением пожаров на территории Калужской области занимаются 11 пожарно-химических станций, две из которых были созданы в 2019 году в отдаленных районах, отметили в пресс-службе областного Министерства природных ресурсов и экологии.

Кроме того, в рамках дополнительного финансирования Рослесхоз согласовал региону проекты технических заданий на поставку лесопожарной техники и дополнительного пожарного оборудования.

С 2019 года в регионе работает российская система автоматизированного дистанционного мониторинга "Лесохранитель", позволяющая устанавливать задымления в автоматическом режиме. Для этого были закуплены 22 системы видеонаблюдения и два квадрокоптера.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".